Bergsteigerlegende Habeler: „Da wird ein jeder Hügel zum Everest“

Peter Habeler stand 1978 als Seilpartner von Reinhold Messner als erster Mensch ohne zusätzlichem Sauerstoff auf dem höchsten Berg der Welt: dem Mount Everest. Ein Interview über den Selfie-Wahn im Gebirge und die Antwort auf die Frage, wie viele Fotos die Bergsteigerlegende einst auf 8.848 Meter Höhe selbst geschossen hat.

KURIER: Eine Wanderin ist am Wochenende beim Fotografieren in den Tod gestürzt. Welche Ausmaße hat der Selfie-Wahn in den Bergen erreicht?