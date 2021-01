Bitte warten: Verreisen ist derzeit nur schwer möglich

Österreich ist bis 18. Jänner im dritten Lockdown (oder 24. Jänner, je nachdem, ob man den Zeitraum der möglichen Freitestungen mitrechnet). Frühestens Mitte des Monats soll die Einkehr in Restaurants, das touristische Übernachten in Hotels oder der Haarschnitt bei Friseuren wieder möglich sein.

Was es allerdings ab dem Zeitpunkt an Reisemöglichkeiten geben wird, lässt sich derzeit nicht abschätzen. Gemäß der aktuellesten Corona-Maßnahmenverordnung gilt: Wer nach Österreich einreisen will, muss in zehntägige Quarantäne. Das gilt für Österreicher bei der Rückkehr ebenso, wie für Bürger anderer Staaten, die Österreich besuchen wollen. Dafür gibt es eigene Formulare, mit denen sich die Betroffenen zur Heimquarantäne verpflichten; Freitesten auf eigene Kosten ist nach fünf Tagen möglich.