Gemeinsamer Urlaub mit Profitänzerin: Brian Austin Green frisch verliebt?

Schauspieler Brian Austin Green und die Profitänzerin Sharna Burgess (bekannt aus der Tanzshow "Dancing With The Stars") sorgen derzeit für Spekulationen. Sollten die beiden etwa ein Paar sein? Nachdem Green und Burgess am Weihnachtstag unterwegs in den gemeinsamen Urlaub gesehen wurden, brodelt die Gerüchteküche.

Brian Austin Green: Beziehung mit Profitänzerin?

Erst vor wenigen Wochen hatte Burgess angedeutet, jemand Neuen zu daten. Jetzt veröffentlichte die Daily Mail am 27. Dezember Fotos, die Brian Austin Green und Burgess auf dem Flughafen in Los Angeles zeigen.

Das britische Blatt berichtet zudem, dass der ehemalige "Beverly Hills, 90210"-Star und die Tänzerin beim Tanzen zu Weihnachtsmusik gesehen wurden, als sie in einem Café auf dem Flughafen in der Schlange warteten. Nachdem sie sich ein paar Snacks geholt hatten, saßen sie nebeneinander und warteten darauf, an Bord ihres Fluges zu gehen.