Bissopfer und trotzdem Hundenarren

Hund und Kind: Richtiges Miteinander

Die Hundetrainerin Karin Engleitner erklärt, wie es gelingen kann.

Beißt ein Hund ein Kind, fallen die Hundehalter meist aus allen Wolken. Dass der Hund bereits vor dem Biss genügend Anzeichen dafür zeigt, fällt den Wenigsten auf. Hundetrainerin Karin Engleitner erklärt: „Die meisten Aggressionsformen passieren nonverbal.“ Bevor ein Hund wirklich zubeißt, wird meist sein Körper steif, er zieht die Lefzen hoch oder er knurrt. Erst, wenn man alle Vorzeichen ignoriert, kann es gefährlich werden.

Warum Kinder?

Für Hunde sind Kinder einfach gesagt kleinere Menschen. Der entscheidende Unterschied ist, dass Kinder sich oft unkontrollierter bewegen, was für den Hund eine unangenehme Situation darstellt, die er stoppen will. „Kein Hund hat jedoch per se die Absicht, Personen zu verletzen. Sie handeln nur korrigierend.“ Wird man selbst Zeuge eines Angriffs, sei es das Allerwichtigste, den Hund so schnell wie möglich wieder in Gewahrsam zu bringen und anzuleinen, um die Situation zu entschärfen.

Sofortiges Wegziehen des Hundes, wenn er sich bereits verbissen hat, kann die Verletzungen aber sogar verschlimmern. Am besten ist es, ruhig zu bleiben bzw. es gar nicht erst soweit kommen zu lassen, indem das Tier bereits vorher lernt, mit solchen Situationen umzugehen. In den ersten paar Lebenswochen des Hunde sollte deswegen die Sozialisierung mit jeglichen Störfaktoren geübt werden.

Alltagsverhalten

In der „DOGS Martin Rütter“ Hundeschule in Wien setzt man besonders auf Bewusstseinsschaffung. Karin Engleitner empfiehlt Eltern mit Hund, die Kinder von Anfang an zum Training mitzunehmen. So können sie am besten lernen, den Hund zu lesen, und wissen von Anfang an, was dem Hund gefällt und was nicht. Wichtig ist auch, dem Kind zu erklären, dass es sich fremden Hunden nur mit der Erlaubnis des Besitzers, in Ruhe und unter Aufsicht nähern sollte. Als Hundehalter selbst, sollte man bereits im Vorhinein wissen, ob das Tier Kinder überhaupt mag. Sollte das nicht der Fall sein, ist Distanz immer der beste Weg.

Mit BabysKommt ein Baby in einen Hundehaushalt, liegt es am Halter, bereits vor der Geburt ausreichend zu trainieren. Dabei muss dem Hund vor allem klar gemacht werden, dass das Beschützen des Kindes nicht seine Aufgabe ist. Gegenstände wie der Kinderwagen sollten dem Hund vertraut gemacht werden.

Ist das Baby da, muss der Hund verstehen, dass er sich dem Baby nicht gleich nähern darf und das Kinderzimmer für ihn tabu ist.

In der Idee des Hundeführscheins sieht Profi Engleitner eine gute Chance, den Halter auf seinen Hund vorzubereiten und in seiner Körpersprache zu schulen. Die Ideallösung wäre, dass sich jeder Hundehalter bereits vor der Anschaffung mit dem Verhalten des Hundes beschäftigen muss – nicht nur jene der sogenannten „Listenhunde“.

Yvonne Bargl