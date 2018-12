Bischof Schwarz: Kärntner Kirchenführung weist "Reinwaschung" zurück

Zu überprüfen sei laut Lamprecht auch der Ankauf der Marienorgel für den Klagenfurter Dom. "Auch da werden Zusammenhänge gesehen, die geprüft werden müssen", sagte Lamprecht. Bei dem Immobiliendeal handelt es sich um den Verkauf von fünf Wohnungen in Pörtschach am Wörthersee. Das Bistum hatte die Wohnungen laut Bischof Schwarz 2012 um 1,38 Millionen Euro gekauft, im Jahr darauf wurden sie an den Industriellen Gaston Glock um 1,5 Millionen Euro weiterverkauft. Bei dem "kirchlichen Großprojekt" soll es sich um den Bau des Diözesanmuseums in Gurk handeln. Die Marienorgel im Dom hatte insgesamt 700.000 Euro gekostet, sie wurde 2016 eingeweiht.

In der Aussendung heißt es dazu: "Die Arbeitsgruppe Bistum hält es daher für unerlässlich, dass im Rahmen der Apostolischen Visitation auch diese Geldflüsse geprüft und offen gelegt werden, da diese Transaktionen auch von steuerrechtlicher Relevanz sein könnten."