Bischöfe: Vatikan lässt heimische Diözesen warten

Gelassen kann man in der Diözese St. Pölten sein, amtiert der dortige Bischof Küng doch seit der Verlängerung durch den Vatikan "nunc pro tunc", also bis zur Entscheidung über seine Nachfolge. Namen wurden in letzter Zeit etliche genannt: Etwa Gerhard Reitzinger, Bischofsvikar in St. Pölten und Lehrbeauftragter für Pastoraltheologie sowie der Abt des Stiftes Göttweig, Columban Luser. Er kann sogar auf einen eigenen Fankreis bauen, die anonymen "Freunde von Bischof Luser". Zuletzt genannt wurde auch der jetzige Gurker Bischof Alois Schwarz.

In der Diözese St. Pölten will man niemanden favorisieren. "Es gibt viele gute Leute, aber nicht den einen logischen Nachfolger", meinte Sprecher Florian Welzig zur APA. Entscheidende Frage sei eher, wie lange es noch dauert, bis der Nachfolger Küngs feststeht. Der Ball liegt in allen drei Fällen bei der Bischofskongregation im Vatikan, die regelmäßig zusammentritt. Erfahrungsgemäß priorisiert das Gremium jedoch Entscheidungen in Kontinenten, wo die römisch-katholische Kirche mehr Gewicht hat - also in Afrika oder Südamerika.