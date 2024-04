Bis zu 30 Grad: Im April klopft der Sommer an die Tür

Das Jahr 2024 ist noch jung, und dennoch: In der Wachau stehen die Marillenbäume schon in Vollblüte , die Spaziergeher genossen vergangenes Wochenende im Kurzärmligen die Sonne.

Kein Wunder, immerhin waren die Monate Februar und März die wärmsten im Lande seit Beginn der Messgeschichte. Am Ostermontag kletterte die Temperatur auf 28,5 Grad in Wien.

„Damit wäre der Rekord, der seit 90 Jahren besteht, gebrochen“, wie Wetter-Experte Konstantin Brandes von Ubimet erklärt. Damals, am 17. April 1934 wurden in Salzburg ebenfalls 30 Grad gemessen.

Nach einer kurzen Kaltfront am Dienstag sind für das kommende Aprilwochenende sogar Temperaturen von 24 bis 29 Grad vorhergesagt. An der Alpennordseite von Tirol bis zum Mostviertel sind auch 30 Grad möglich.

Zwar habe es im März oder April immer wieder Sommertage gegeben, „dass es aber so früh schon 30 Grad hat, ist absolut ungewöhnlich“, so der Experte.

Warum es so heiß wird

Den bisherigen Rekord gab es zwar 1934, hohe Temperaturen häufen sich aber in der jüngeren Geschichte. Rekorde wurden alle in den letzten 15 Jahren gemessen. 2016, 2017 und 2021 wurde die 25-Grad-Marke ebenfalls schon im März geknackt. Einen Hitzetag – also mehr als 30 Grad– im Frühling gab es 2012 am 28. April und 2018 ebenfalls Ende April.

„Aber auch den 30-Grad-Rekord 1934 würde dieses Wochenende um zehn Tage unterbieten“, sagt Brandes. Sollte der restliche April heuer weiter so warm bleiben, könnte er zum „Ultrarekord“ werden, und sich somit den vergangenen Rekordmonaten anschließen. Denn nicht nur der März 2024 reihte sich in die Messgeschichte ein, auch Februar stellte bereits einen Rekord auf. Und das Jahr 2023 war überhaupt das heißeste, das in Österreich seit 1767 gemessene wurde.