Bioethik-Vorsitzende Druml: "Pandemie ist keine Privatsache"

Ob und wann wir einen vierten Stich brauchen ist noch unklar. Rauch hatte am Dienstag angekündigt, dass es im Herbst eine Aufforderung zur Auffrischung geben werde. Die Impfpflicht bleibt aber weiterhin ausgesetzt. Zumindest in manchen Bereichen ist das ein Fehler, wie Druml meint.

Sie spricht sich auf für eine Impfpflicht in Gesundheitsberufen aus, denn "diese Menschen haben eine gewisse Verantwortung gegenüber anderen Personen. Und dementsprechend sollten sie auch selbst geschützt sein. Damit sie selbst nicht erkranken und auch andere nicht anstecken. Das schlägt die Bioethik-Kommission schon seit langen Jahren vor, auch für andere Krankheiten, doch das ist bisher nicht geschehen."

"Pandemie ist keine Privatsache"

Die Vorsitzende jener Bioethik-Kommission spricht sich auch für eine Impfpflicht für Menschen über 60 Jahren aus: "Eine Pandemie ist keine Privatsache. Wir sind alle in einer Gesellschaft und hier müssen wir an verschiedene Dinge denken. Und wenn ich selbst gefährdet bin, dann muss ich mich selbst schützen, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Und in einer Situation wie jetzt in einer Pandemie, kann einem der Staat diese Entscheidung aus der Hand nehmen."