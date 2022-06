Bildungspolitik: Warum den heimischen Schulen die Lehrer ausgehen

Eine Volksschule in Oberösterreich. Im Herbst starten hier acht Klassen ins nächste Schuljahr – hoffen sie. Denn für diese acht Klassen stehen nur drei Lehrer zur Verfügung – zwei davon arbeiten nur Teilzeit.

Die Schule in Oberösterreich ist symptomatisch für die Lage an Österreichs Schulen. Den Schulen gehen die Lehrer aus. Österreich steuert auf einen eklatanten Lehrermangel zu. Vor allem im Osten des Landes und in Vorarlberg fehlen die Lehrkräfte.

Seit Jahren bekannt

Eine Überraschung ist das nicht, ist die drohende Pensionierungswelle der Babyboomer, die bis 2030 in voller Härte anrollt, doch schon lange bekannt und prognostiziert. "Wir machen seit mehr als zehn Jahren darauf aufmerksam, dass wir in so eine schlimme Situation kommen werden. Corona und schlechte Arbeitsbedingungen haben das jetzt noch verschlimmert“, sagt der oberste Gewerkschafter der Pflichtschullehrer, Paul Kimberger.