Bildungsmesse "BeSt" in Klagenfurt abgesagt

Die Bildungsmesse "BeSt", die von 1. bis 3. Oktober in Klagenfurt stattfinden hätte sollen, ist abgesagt worden. Wie Organisator Maximilian Egger von der SoWi-Holding am Montag in einer Aussendung mitteilte, hatte das Bildungsministerium diese Entscheidung getroffen. Die Absage sei in Hinblick auf die Entwicklungen rund um das Coronavirus "aus gebotener Vorsicht" erfolgt.

Auf der Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung hätten sich rund 90 Aussteller präsentieren sollen. Ein Ersatztermin ist nicht vorgesehen, die nächste "BeSt" wird also erst wieder im Jahr 2022 in Klagenfurt stattfinden.