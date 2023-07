Biker (22) stirbt bei Fahrstunts und verletzt zwei kleine Mädchen

Mädchen mit schweren Verletzungen

Die Mädchen erlitten schwere Beinverletzungen - Frakturen an den Unterschenkeln - und wurden wie der 19-Jährige per Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.

Der Zustand des Halleiners wurde vom Notarzt als sehr kritisch beschrieben, so die Polizei. Der 22-Jährige starb trotz vorgenommener Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.