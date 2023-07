Motorradunfall im Salzburger Pongau: 52-jährige Mitfahrerin verstarb

Im Salzburger Pongau ist am Mittwochnachmittag eine 52-jährige Frau aus Tschechien bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Sie gehörte eine Gruppe von Landsleuten an, die mit insgesamt drei Motorrädern eine Ausfahrt unternommen hatten. Bei der Fahrt von Obertauern Richtung Radstadt wollte einer aus der Gruppe in einer Linkskurve überholen und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses prallte daraufhin gegen die Leitschiene, so die Polizei am Donnerstag.