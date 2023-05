Motorradunfall auf Sardinien: Österreicher schwer verletzt

Ein österreichischer Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Motorradunfall schwer verletzt worden, nachdem er auf einer stark befahrenen Straße in Siniscola im Norden Sardiniens mit einem Auto zusammengestoßen ist. Der Mann wollte eine Autokolonne überholen, als er gegen ein Fahrzeug stieß, das in die entgegengesetzte Richtung kam, berichteten lokale Medien.

Der Mann wurde von seinem Motorrad geschleudert und erlitt eine Brustkorbverletzung. Ein Rettungswagen war vor Ort und brachte ihn ins Krankenhaus in der Stadt Nuoro, wo er sofort stationär aufgenommen wurde. Über die genaue Herkunft des Österreichers gab es vorerst keine Angaben.