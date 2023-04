Bevor es zu eng wird am Berg: Verkehrskonzept fürs "Friedenskircherl"

Tourismusverantwortliche wie Bürgermeister hoffen, dass Wanderer auf Öffis umsteigen, um in Richtung des Berges zu kommen. Shuttlebusse halten an drei Stationen in Gröbming. Die Sommerbuslinie von Mandling über Schladming bis Gröbming seui ebenfalls eine Alternative zu eigenen Pkw, hieß es am Donnerstag.

"Mit dem neuen Konzept zur Besucherlenkung und der Reduzierung des Individualverkehrs leiste wir einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit", versichert Mathias Schattleitner, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Schladming-Dachstein. "Und wir erhöhen gleichzeitig die Erlebnisqualität für Besucherinnen und Besucher."