"9 Plätze - 9 Schätze": Üble Schluchten, Käsewasser und ein bisschen Frieden

Leider nicht Juli

Julis Platz wurde leider nicht von Wien bei „9 Plätze - 9 Schätze“ ins Rennen geschickt. Vielleicht hätte die Bundeshauptstadt dann vielleicht beim neunten Antreten endlich einmal eine Chance gehabt, die Platz-Wahl-Show am Nationalfeiertag für sich zu entscheiden.

So ging man aber mit der Kaasgraben-Kirche in Grinzing an den Start. Der Name gehe auf „übelriechendes Eisen- und Schwefelhaltiges Quellwasser“ in der Umgebung zurück, sagte die Präsentatorin Elisabeth Vogel.

Man habe dieses Wasser „Käswasser“ genannt. G’schmackig.

Da konnte das neubarocke Kleinod in den Weinbergen noch so dramatisch mit Drohnenflügen in Szene gesetzt werden - die Top 3 wurden es wieder nicht.

Erich Altenkopf, der Wiener Promi-Pate, erzählte die Gründungslegende, wonach der Stifter der ursprünglichen Kapelle diese aufgrund einer wundersamen Heilung erbauen ließ.