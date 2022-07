Betrunkener verursachte mit Motorboot im Wörthersee einen Unfall

Ein betrunkener 64-Jähriger aus Deutschland ist am Dienstag kurz nach 1.30 Uhr mit einem Motorboot auf die Schlangeninsel im Wörthersee aufgefahren. Er hatte die Insel, die an der betroffenen Stelle zu Pörtschach (Bezirk Klagenfurt-Land) gehört, übersehen, fuhr durch den Schilfgürtel und schließlich an Land, berichtete die Polizei. Der Bootslenker wurde nach vorläufigem Erhebungsstand durch den Aufprall verletzt, vier weitere Passagiere, alles Deutsche, blieben unverletzt.

Nach dem positiven Alkotest wurde der Bootslenker von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Wegen des Bootsunfalls mussten drei Feuerwehren und die Wasserrettung der umliegenden Standorte ausrücken. Das Boot konnte vorerst noch nicht geboren werden, weitere Ermittlungen zu dem Bootsunfall sollen folgen.