Betrunkener Steirer schlief während des Kochens ein: Brand ausgelöst

Der 27-Jährige hatte sich gegen 19 Uhr Kochgut auf seinen Elektroherd in Deutsch Goritz (Bezirk Südoststiermark) gestellt und ihn eingeschaltet. Dann wollte er sich nur kurz ins Bett legen, schlief aber ein. Durch den Rauch wurde er schließlich wach und rannte über das Stiegenhaus hinaus in Sicherheit, so die Polizei in einer Aussendung.

Erheblicher Schaden im Stiegenhaus

Die Einsatzkräfte brachten den Brand in der Küche rasch unter Kontrolle. Bis auf den 27-Jährigen, der übrigens betrunken war, wurde niemand verletzt. Sowohl in seiner Wohnung als auch im Stiegenhaus entstand laut Polizei erheblicher Schaden.