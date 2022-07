Betrunkener Autofahrer fuhr in Tirol auf Polizisten zu

Ein alkoholisierter 63-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Freitag gegen 2 Uhr in Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) auf zwei Polizisten zugesteuert, nachdem er bei einem Kreisverkehr über die Grünfläche und gegen die Gehsteigkante gefahren war. Die Beamten, die gerade Kontrollen durchgeführt hatten und nach dem Unfall zum Auto des 63-Jährigen eilten, mussten durch einen Sprung zur Seite ausweichen. Anschließend wurde der Mann bei einem Unfall schwer verletzt.

Im Auto eingeklemmt

Die Polizisten verfolgten den 63-Jährigen in Richtung Möserer Straße. Auf der Buchener Straße zwischen Telfs und Bairbach entdeckten sie den Pkw. In einer Linkskurve war er gegen die Leitschiene und anschließend mehrmals gegen eine Felswand geprallt. Der Schwerverletzte wurde zudem im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden, anschließend wurde er in die Innsbrucker Klinik gebracht.