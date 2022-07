Straßensperre nach Detonation in Linz: Kurzschluss in 10-KV-Leitung

Ein Kurzschluss in einer unterirdisch verlaufenden 10-KV-Leitung hat in der Nacht auf Freitag in Linz zu einer Detonation geführt. Zunächst war eine Explosion durch Sprengstoff befürchtet worden.

Das Areal an der Humboldt- bzw. Goethestraße wurde daher großräumig gesperrt und von Experten abgesucht, die allerdings rasch Entwarnung gaben. Der Stromversorger stellte schließlich fest, dass ein Kurzschluss an der Leitung die Detonation verursacht hatte, so die Polizei.