Betrunkener 57-Jähriger stürzte in Vorarlberg mit Pkw 20 Meter ab

Ein alkoholisierter Mann ist am Donnerstag in Nenzing (Bez. Bludenz) mit seinem Auto rund 20 Meter über eine steile Böschung abgestürzt. Der 57-jährige wurde dabei verletzt und von Feuerwehr und Rettung aus seinem Pkw geborgen. Nach der Erstversorgung wurde der Mann ins LKH Feldkirch gebracht, informierte die Polizei. Ein entsprechender Test bescheinigte die Alkoholisierung, das Auto wurde erheblich beschädigt.

Der 57-Jährige war gegen 12:20 Uhr bergwärts auf der Gampelüner Straße (L67) unterwegs, als er in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn geriet und über eine Böschung fuhr. In weiterer Folge kam er rechts von der Straße ab und stürzte mit seinem Wagen über einen steilen Hang in die Tiefe. Gestoppt wurde der Fall des Wagens durch Bäume.