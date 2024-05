Zu viele PCR-Tests abgerechnet: Firmenchef soll selbst gegurgelt haben

Weil 71.128 PCR-Tests zwar abgerechnet , aber laut Anklage purer Fake waren, wurde am Montag am Landesgericht verhandelt.

Bei dem Schwindel sei man "sehr kreativ vorgegangen", schilderte der Staatsanwalt. Es seien Listen mit angeblich getesteten Personen vorgelegt und abgerechnet worden, wobei die Adressen und Sozialversicherungsnummern der angeblich Getesteten frank und frei erfunden waren.

Wer hat in die Röhrchen gespuckt?

In die Teströhrchen, die in einem Labor ausgewertet wurden, sollen in all diesen Fällen der Firmenchef und seine Ehefrau nach vorangegangenem Gurgeln gespuckt haben, wie eine Vertrauensperson schließlich dem Bundeskriminalamt berichtete, das in weiterer Folge zu ermitteln begann.