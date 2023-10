4.000 Fälle in 2 Monaten: Novelle soll betrügerische Anrufe eindämmen

Alleine in den vergangenen zwei Montan wurden über 4.000 Fälle gemeldet. Mit dem am Montag in Begutachtung gehenden Verordnungsentwurf will der Staatssekretär dem Telefonnummernmissbrauch nun den Kampf ansagen, wie er betonte.

In Zukunft müssen die österreichischen Betreiber bei Anrufen aus dem Ausland mit österreichischen Rufnummern eine Verifizierung der Rufnummer vornehmen.

der Rufnummer vornehmen. Wenn ein Missbrauchsfall vorliegt, dann darf der Anruf nicht zugestellt werden.

vorliegt, dann darf der Anruf nicht zugestellt werden. Besteht für Netzbetreiber die Möglichkeit die Authentizität des Anrufes aus dem Ausland zu prüfen, ist dieser verpflichtet, bei Fehlschlagen dieser Prüfung den Anruf zu unterbinden, so RTR-Geschäftsführer Klaus Steinmaurer.