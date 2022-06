Betrüger lockten 91-jährigem Mann in Salzburg 28.000 Euro heraus

In der Stadt Salzburg ist am Dienstag ein 91-jähriger Mann Opfer von Betrügern geworden. Ein Unbekannter hatte sich laut Polizei am Telefon gemeldet, sich als Staatsanwalt ausgegeben und erklärt, dass die Tochter des Pensionisten einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Dann forderte er den Mann auf, eine Kaution an einen Kurier zu übergeben. Das Opfer händigte dem Boten darauf Philharmoniker-Münzen und Bargeld im Wert von über 28.000 Euro aus. Die Ermittlungen laufen.