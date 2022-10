Betrüger knöpften Salzburgerin Goldbarren um 20.000 Euro ab

Einmal mehr ist es in Salzburg Betrügern gelungen, ihr Opfer am Telefon zur Herausgabe von Wertgegenständen zu bringen. Die Täter riefen die 51-Jährige am Montagabend an und teilten mit, dass ein Angehöriger verhaftet worden sei und nur gegen Kaution freigelassen werden könnte. Die Frau packte daraufhin Goldbarren im Wert von 20.000 Euro ein und kam zum Treffpunkt, wo sie das Gold einer Frau und drei Männern übergab, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die Ermittlungen laufen.