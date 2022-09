Der 45-jährige slowenische Staatsbürger hatte von Mitte Jänner bis Ende April 2022 als selbstständiger Betreiber einer Fenster- und Türenvertriebsfirma Aufträge von Kunden angenommen und die Zahlung gefordert. Geliefert wurde jedoch nie.

Einige Geschädigte meldeten sich bei der Polizei, die Kriminaldienstgruppe Leibnitz ermittelte schließlich 36 Betrugsopfer. Der Mann wurde aufgrund eines internationalen Haftbefehles im Frühsommer von Beamten der kroatischen Grenzpolizei an einem Grenzübergang zwischen Kroatien und Slowenien festgenommen und nach Österreich ausgeliefert.

Nach der Haftentlassung in Graz wurde der Mann wieder aktiv, wodurch sich die Zahl der Geschädigten von 36 auf 41 erhöhte. Polizisten der Kriminaldienstgruppe Leibnitz nahmen den Mann am Montag in Gralla bei Leibnitz fest. Er war zu den Tatvorwürfen abermals nicht geständig und wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.