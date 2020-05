Betreuerin in Grazer Kindergarten positiv getestet

Eine Mitarbeiterin einer städtischen Kinderbetreuungseinrichtung in Graz ist am Samstag positiv auf Covid-19 getestet worden. Wie die Stadt Graz am Sonntag in einer Aussendung mitteilte, stehen alle Mitarbeiter der Einrichtung sowie die betreuten Kinder unter häuslicher Quarantäne, sie sollen außerdem getestet werden. Die Kinderkrippe und der -garten bleiben bis Mitte der Woche geschlossen.