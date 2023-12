Betonmischer stürzte in Salzburg mehrere Meter über Böschung

Auf der Baustelle für das neue Salzach-Kraftwerk Stegenwald in Werfen (Pongau) ist am Dienstag gegen 17.00 Uhr ein Betonmischer mehrere Meter über eine Böschung abgestürzt. Der 29-jährige Lenker hatte zuvor versucht, an einem entgegenkommenden Auto vorbeizufahren und war dabei vom schneebedeckten Fahrweg abgekommen. Das Schwerfahrzeug kippte zur Seite und kam neben der Salzach zu liegen. Der Lenker wurde bei dem Unfall eingeklemmt und laut Rotem Kreuz schwer verletzt.

➤ ÖBB-Nightjet: Serie von Diebstählen und Überfällen im Nachtzug