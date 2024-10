Besser hören dank innovativer Technik aus dem Süden

Innovative Lösungen entstehen oft vor der eigenen Haustür. Zumindest dann, wenn man in Grafenschachen wohnt. Dort ist nämlich die Berl Hörgeräte Manufaktur (BHM) beheimatet, Preisträger des diesjährigen Innovationspreises, der am Donnerstagabend unter 26 Einreichungen zum bereits 30. Mal vergeben wurde.

Seit 2002 entwickelt und fertigt BHM hochwertige Hörsysteme in Grafenschachen. Den Gesamtsieg beim Innovationspreis Burgenland holte sich BHM für die Entwicklung des digitalen Knochenleitungshörsystems "contact forte".

Der Sonderpreis der Jury ging an die For Sports GmbH für die Innovation "Sports for Empowerment". Mit dieser Inklusions-App werden Menschen mit Beeinträchtigung dazu motiviert, sportliche, gesundheitliche und soziale Ziele selbst zu wählen und bestmöglich zu verwirklichen.

Dieses Jahr wurde erstmalig eine Forschungseinrichtung aus dem Burgenland mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Der Preis ging an die Forschung Burgenland mit der Innovation "Waste2Material – Forschungsanlage im Technikumsmaßstab für die Entwicklung alternativer Verwertungspfade von Rest- und Abfallstoffen".

Beweise und Bestmarken

Seit der ersten Preisverleihung wurden bereits 643 Projekte beim Innovationspreis Burgenland eingereicht. Für Michael Gerbavsits, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Burgenland, Beweis dafür, „wie viel Potenzial und Kreativität im Burgenland steckt“. Die bisher meisten Einreichungen kamen von Med Trust, am erfolgreichsten ist Isosport Verbundbauteile mit acht Auszeichnungen.