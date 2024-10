37 Museen zu einem Preis: Kultur bis Mitternacht von Nord bis Süd

Offiziell eröffnet wird die Nacht um 18 Uhr im Schloss Esterházy. Zentraler Ausgangspunkt für Besucherinnen und Besucher ist der "Treffpunkt Museum" in der Rathaus-Galerie in Eisenstadt. Von dort geht es dann entweder zu Fuß oder mit dem im Ticketpreis inkludierten Shuttlebus weiter.

Auch heuer ist die Konzentration an Veranstaltungsorten in der Eisenstadt mit 13 Museen und Galerien am höchsten. Darüber hinaus haben 24 weitere regionale Museen für interessierte Besucherinnen und Besucher von 18 bis 24 Uhr geöffnet. "Die Lange Nacht in Eisenstadt zeigt eindrucksvoll das umfangreiche kulturelle Angebot der Stadt und unterstreicht ihre Bedeutung als Kulturstadt", sagt Bürgermeister Thomas Steiner.

Im MUBA – Museum für Baukultur Neutal können sich Kinder als Bauarbeiter:innen versuchen und Ziegel aus Lehm selbst "schlagen" Dazu gibt es auch wieder den beliebten "Kinderpass", in dem jeder Museumsbesuch und die Teilnahme am jeweiligen Kinderprogramm mit einem Stempel bestätigt wird. Ab dem dritten Besuch gibt es ein kleines Überraschungsgeschenk.

Unter den zahlreichen Highlights für Kinder können junge Besucherinnen und Besucher im Jüdischen Museum in Eisenstadt zum Thema "Kleine Monster – Große Ängste" den Golem und andere Gruselgestalten malen und aus Ton formen oder auf Burg Forchtenstein an den Spezialführungen "Familiendraculade" und "Meine erste Burgführung" mitmachen.

Aber auch in den anderen Bezirken gibt es jede Menge spannende Museen und Veranstaltungen. In diesem Jahr neu dabei sind das Heimathaus in einer für Mörbisch so typischen Hofgasse und das Studio "Hocheck_2" vom "Architektur Raumburgenland" in Ollersdorf, mit einer Ausstellung für Kinder über die Baugeschichte und Baukultur burgenländischer Streckhöfe.

Die Website zur "ORF-Lange Nacht der Museen" präsentiert alle detaillierten Informationen und Programmbeschreibungen.