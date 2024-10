Besitzstörung: Ein Geschäftsmodell mit horrenden Summen für Falschparker

Dass das Thema Besitzstörung in den vergangenen Jahren an Brisanz gewonnen hat, merkt man auch beim ÖAMTC. Hunderte Anfragen landen dazu jährlich bei der Rechtsberatung. „Das Problem ist, dass sich in den vergangenen Jahren, gestützt durch die Gerichte, ein Geschäftsmodell etabliert hat“, sagt deren Leiter Nikolaus Authried. Während an manchen Orten – etwa im Zuständigkeitsbereich des Landesgerichts Wiener Neustadt – eine formlose außergerichtliche Unterlassungserklärung ausreichen kann, um in einem möglichen späteren Prozess erfolgreich zu sein, reicht das anderswo – unter anderem in Wien – nicht aus. Hier fordern Grundstücksbesitzer mitunter horrende Summen.

Wiederholungsgefahr gegeben?

Und Gründe dafür, eine Besitzstörung geltend zu machen, gibt es viele: „Es reicht, wenn für den Grundstücksbesitzer ein Nachteil möglich ist“, sagt Authried. Verständlich wird das anhand eines Beispiels: Parkt man etwa auf dem Parkplatz eines Supermarkts und besucht dann die Apotheke, ist das bereits Besitzstörung.

Der Besitzer des Grundstücks muss lediglich beweisen, dass der Besitz gestört wurde. Der mutmaßlichen Störer hingegen muss glaubhaft machen, dass keine Wiederholungsgefahr besteht. „Es wird davon ausgegangen, dass wieder gestört werden wird, weil einmal gestört wurde. Im Einzelfall muss argumentiert werden, warum das nicht der Fall ist“, sagt Authried. Teilweise reicht dafür eine Unterlassungserklärung.