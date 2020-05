Bergunglücke: Sportlern fehlt "Know-how"

Eines zeigt sich einmal mehr: Bergsport ist auch ein Risikosport. Jährlich ereignen sich laut dem Kuratorium für Alpine Sicherheit zwischen 280 und 350 tödliche Unfälle in den Bergen. Mitgezählt wurden auch Notfälle, wie Herz-Kreislauf-Versagen. „Die Zahl ist relativ konstant“, sagt Michael Larcher, Sachverständiger für Alpinunfälle und Leiter der Bergsportabteilung beim Österreichischen Alpenverein. Man müsse dazu die stetig steigende Zahl an Outdoor-Sportlern in Relation setzen. „In den letzten 15 Jahren hat sich ihre Anzahl verdreifacht“, erklärt Larcher. Die Unfallstatistik führen Bergsteiger und Bergwanderer an, gefolgt von Skifahrern und Tourengehern. Unfallursachen gibt es laut Larcher viele. „Bei den Faktoren Selbsteinschätzung, Ausbildung und Tourenplanung passieren die meisten Fehler. Es fehlt an Know-how.“