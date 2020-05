Tourengeher überlebten Nacht im Freien nicht

Zwei vermisste Tourengeher sind am Montag, nach einer Nacht am Warscheneck in Oberösterreich erfroren. Der 24-jährige Niederösterreicher Markus M. aus Laab im Walde und der 23-jährige Wiener Stefan L. waren am Sonntag nicht von einer Skitour im Toten Gebirge zurückgekehrt.

Die Männer waren in 1800 Metern von einem Unwetter überrascht worden und konnten nicht mehr abfahren. Am Abend schrieb der 24-jährige Militärpolizist seiner Mutter eine SMS und schilderte die dramatische Lage. Die Frau alarmierte sofort die Polizei. Am Montag durchkämmten 50 Bergretter und Alpinpolizisten das Gebiet. Sie fanden die beiden schließlich leblos um die Mittagszeit im Schnee liegen. Einer der jungen Männer konnte noch reanimiert werden. Er starb allerdings am Nachmittag im Krankenhaus Rottenmann.

„Die Suchaktion war für die Einsatzkräfte wegen des starken Winds, der schlechten Sicht und der Lawinenwarnstufe sehr gefährlich“, sagt Georg Schürrer, Ortsstellenleiter der Bergrettung Spittal am Pyhrn.