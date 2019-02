Bergkamm vom Gletscher gekippt: Skandal-Skiweg wird legalisiert

Bereits seit Oktober ist der Skiweg am Brunnenkogel im Skigebiet Pitztaler Gletscher gesperrt. Den Stopp hatte die Bezirkshauptmannschaft Imst wegen illegaler Bautätigkeiten verhängt. Dabei wurde, wie berichtet, ein ganzer Berggrat gekappt. Der Großteil der Felsmassen stürzte ins benachbarte Natura-2000-Gebiet.

Am Mittwoch fand nun in der Bezirkshauptmannschaft Imst eine nachträgliche naturschutzrechtliche Verhandlung statt. Die Skigebietsbetreiber hofften auf eine nachträgliche Genehmigung der bisherigen gesetzten Maßnahmen und einem Segen für die Beendigung der abgebrochenen Baumaßnahmen, mit denen der Skiweg besser in die Pisten eingebunden werden soll.