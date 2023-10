Finanzamt macht Bergführern das Leben schwer

Viel mehr als in den Bergen kann man kaum auf sich gestellt sein. Wer Menschen ins alpine Gelände führt, muss vor Ort entscheiden, was abhängig von Wetterlagen und anderen natürlichen Gegebenheiten das Beste für die Gruppe ist.

"Das entspricht ganz klar einer selbständigen Tätigkeit", steht für Thomas Rabl, Präsident der Tiroler Bergsportführerverbands (TBSFV), fest. Das selbständige Wirtschaften sei in einem Beruf, in dem die Natur die Vorgaben macht, auch "ein sehr flexibles Modell, das wir in diesem Bereich sehr stark brauchen".

➤ Mehr dazu hier: Einsatzmarathon der Bergrettung zum Start der Wandersaison