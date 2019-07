Berge ohne Bauern: Amtsschimmel gefährdet Alm-Idylle

Warten auf Kuh-Urteil verunsichert: Zwei Wanderwege wurden für Hunde bereits gesperrt

„Wir warten selbst ganz gespannt“: So werden seit Wochen Anfragen in den Anwaltskanzleien der Streitparteien rund um das inzwischen berühmte Kuh-Urteil beantwortet. Wie mehrfach berichtet, wurde ein Tiroler Landwirt im Februar zu Schadenersatz- und Rentenzahlungen in Höhe von beinahe 500.000 Euro verurteilt.



Seine Mutterkuh-Herde hatte 2014 im Stubaier Pinnistal eine deutsche Wanderin zu Tode getrampelt. Der Witwer der Frau klagte. Und bekam in einem Zivilprozess am Innsbrucker Landesgericht in erster Instanz recht. Der Anwalt des Bauern legte Rechtsmittel ein. Seither wird auf eine Entscheidung des Oberlandesgerichts ( OLG) Innsbruck gewartet.



Mit einer Entscheidung sei „auf jeden Fall vor September“ zu rechnen, hat ein OLG-Sprecher nunmehr versichert. Die Verunsicherung bei Almwirtschaft und Tourismus könnte sich somit aber über den Almsommer bis in den Wanderherbst ziehen.



In Schladming hat die unklare Lage bereits Folgen gezeitigt. Zwei Wanderwege sind für Hunde gesperrt worden. Sie gelten für Mutterkuh-Herden als Reizauslöser. Bei fast allen Attacken – auch bei zwei tödlichen in Tirol – waren die Wanderer mit Hunden unterwegs.



Der Nationalrat hat am Dienstag neue Haftungsregeln für Almen beschlossen und Verhaltensmaßregeln für Wanderer mit Hunden ausgegeben. Darin heißt es unter anderem, dass die Begegnung von Mutterkühen und Hunden vermieden werden sollten.