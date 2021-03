Bereits 34.000 Anmeldungen für Massenimpfung in Tirol

Ohne Anmeldung keine Impfung

Bereits ab Donnerstag soll es mit dem Impfen losgehen, da beginnt auch die Verteilung des Serums an die verabreichenden Stellen in Schwaz. Wer teilnehmen will, muss sich jedoch rechtzeitig und zwingend anmelden: Diese Frist läuft noch bis Montagabend, 20 Uhr (online unter www.tirolimpft.at). "Alle Personen, die sich nicht innerhalb dieser Frist angemeldet haben, können bei dieser Impftranche dann leider nicht mehr berücksichtigt werden", bedauert Landesamtsdirektor Herbert Forster.

Das gilt auch für jene Schwazer, die sich früher schon bei den von Hausärzten geführten Listen vormerken haben lassen: Wenn sie bei der Impfung aus der Sondertranche dabei sein wollen, müssen sie sich ebenfalls auf der Online-Plattform registrieren. Das sei nötig, um die Logistik vorbereiten zu können, begründet Forster.

Nur mit Hauptwohnsitz

Nach dem Ende der Anmeldefrist erhalten alle Personen, die sich registriert haben, per SMS oder E-Mail konkrete Details, wo und wann sie ihre erste Dosis bekommen. Das Angebot gilt freilich nur für Personen mit Hauptwohnsitz in Schwaz; damit diese Vorgabe auch eingehalten wird, kündigt das Land Tirol "stichprobenartige Kontrollen in den Gemeinden" an. Begleitet wird die Massenimpfung auch von Ausreisetests: Den Bezirk dürfen die Schwazer währenddessen nur mit negativem Corona-Test verlassen.