Benzingeld-Trick: Zwei Fälle von Wechselbetrug in Kärnten

In Kärnten hat es am Samstag innerhalb von eineinhalb Stunden zwei Fälle von Geldwechselbetrug mit wertlosen rumänischen Lei gegeben.

Die in einem blauen Kombi fahrenden Täter täuschten Passanten jeweils vor, Benzingeld für eine Fahrt nach Berlin zu benötigen, berichtete die Landespolizeidirektion Kärnten.

In Ferlach (Bezirk Klagenfurt) erleichterten sie so einen 58-jährigen Einheimischen um 250 Euro, in Grafenstein (Bezirk Klagenfurt) einen 27-jährigen Ukrainer um 100 Euro.