Belästigungsvorwürfe gegen Fahrlehrer: Weitere Frauen meldeten sich

Nachdem am Mittwoch Belästigungsvorwürfe gegen einen Kärntner Fahrlehrer bekanntgeworden sind, haben sich in der Zwischenzeit weitere Frauen bei der Polizei gemeldet. Der Mann soll mehr als 40 Fahrschülerinnen sexuell belästigt haben.

In den vergangenen Tagen haben sich weitere drei Frauen an die Polizei gewandt, sagte Polizeisprecherin Lisa Sandrieser am Freitag auf APA-Anfrage, die Einvernahmen laufen.

Weitere Betroffene gesucht

Bei dem Fahrlehrer handelt es sich um einen 52-jährigen Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land. Die Taten soll der Mann von März 2015 bis Februar 2022 begangen haben, als er Fahrlehrer in einer Fahrschule im Bezirk Feldkirchen gewesen ist.

Am 22. Februar hatte der Besitzer der Fahrschule Anzeige bei der Polizei erstattet, nachdem er von den Vorwürfen erfahren hatte. Der 52-Jährige ist mittlerweile nicht mehr bei der Fahrschule tätig. Die Polizei ruft weitere Betroffene auf, sich bei der Polizeiinspektion Feldkirchen zu melden.