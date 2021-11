Video: Beklemmende Bilder von der Intensivstation

Das Beatmungsgerät piept unaufhörlich. „Patient nicht beatmet“ steht in großen roten Buchstaben auf dem Monitor, Lämpchen blinken wild. Arshang Valipour dreht an zwei Knöpfen - das Piepen verstummt. Das Bett neben dem Beatmungsgerät ist leer. Valipour ist Leiter der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie an der Klinik Floridsdorf und damit zuständig für jene Menschen, deren Corona-Erkrankung so schwer ist, dass sie auf die Intensivstation müssen. Und ihre Zahl steigt rasant. „Die Deltavariante ist nicht nur infektiöser, sie ist auch mit einem schwereren Krankheitsverlauf verbunden“, sagt Valipour: „Wir haben Patienten, die direkt von zu Hause mit der Rettung kommen und innerhalb weniger Minuten auf die Intensivstation müssen, weil sie so starke Symptome haben.“

Österreich befindet sich mitten in einer vierten Welle, täglich gibt es weit mehr als 10.000 Neuerkrankungen. Am Donnerstag wurde erstmals die Grenze von 600 Menschen auf den Intensivstationen durchgebrochen, über das Wochenende ist noch einmal ein Dutzend dazu gekommen. Valipour und sein Team haben dem KURIER erstmals Einblicke in ihren Alltag gewährt. Auf die Intensivstation selbst können wir nicht. Zu heikel ist dort die Lage, zu volatil sind viele Patienten. Aber Valipour hat Videos und Fotos mitgebracht, die wir zeigen dürfen. ,,,,,,,,,,,,,