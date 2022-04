Beim Wohnen: Krisenalarm von allen Seiten

Verzögerungen am Bau

Die Baubranche meldete sich jetzt mit der Hiobsbotschaft zu Wort, Fixpreise in Zukunft nicht mehr garantieren zu können. „Mit Gleitpreisen ist eine Planung im gemeinnützigen Wohnbau undenkbar“, so Stephan Gröger, Heimat Österreich-Direktor und Gemeinnützigen-Obmann in Salzburg. Projekte können sich nur mit Fixverträgen im Rahmen der Wohnbauförderung bewegen.

Die Politik versucht, an verschiedenen Schrauben zu drehen: Salzburgs AK-Präsident Peter Eder brachte gerade auch die Salzburger Grünlanddeklaration in die Diskussion und ernte von allen Seiten entrüstete Reaktionen. „Das geschützte Grünland macht Salzburg aus“, so Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP), zuständig für Raumplanung. Sie will auch beim geplanten Abriss mit möglicher Teilsanierung der BUWOG-Siedlung in Salzburg-Liefering – Dienstagabend war Bürgerdialog dazu – auf Grünzonen achten.