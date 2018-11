Bei Perchtenlauf am Katschberg flogen die Fäuste

Ein Perchtenlauf in Rennweg am Katschberg (Bezirk Spittal/ Drau) hat am Samstagabend für mehrere Polizeieinsätze gesorgt. Es kam zu Schlägereien und Körperverletzungen, schließlich wurde auch das Kennzeichen eines Polizeiautos gestohlen.

Schuhcreme auf Sitzbänken

In einem Lokal hatten Mitglieder einer Perchtengruppe aus dem Bezirk Villach die Sitzbänke mit Schuhcreme beschmiert. Die Übeltäter wurden noch am gleichen Abend ausgeforscht, der Schaden wurde von der Polizei mit mehr als 1.000 Euro beziffert. Wenig später wollte ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Tamsweg eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Perchten schlichten. Als "Lohn" erhielt er von einem 24-Jährigen aus dem Bezirk Spittal/ Drau einen Faustschlag ins Gesicht.