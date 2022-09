Bei den Stadtbeleuchtern ist Sparen angesagt

Symbolwirkung in der Krise

Seit Anfang August leuchten 32 Gebäude in Salzburg – darunter die Festung oder die Pferdeschwemme – um eine Stunde kürzer. Das funktioniert auf Knopfdruck. Es bringe aber höchstens symbolhafte Einsparung, wie der Chefbeleuchter betont. Nichtsdestotrotz sucht man in der Stadt weiter nach Möglichkeiten: Hell erstrahlte Bäume in Bereichen wie Mirabell- oder dem Kajetanerplatz sollen jetzt auch der Geschichte angehören. Und: „Wir prüfen weitere Bereiche, wie beleuchtete Denkmäler oder Wappen“, so Stadträtin Martina Berthold (Grüne).

Die vorweihnachtliche Stimmung in der Stadt muss in der Energiekrise auch mit weniger Licht auskommen: „20 Christbäume gehören zu uns“, informiert Egger. Lichterketten in verschiedenen Straßenzügen sind privat bzw. Zuständigkeit des Altstadtverbandes. Fest steht jetzt schon: Die Leuchtzeit der Christbäume wird ab dem ersten Adventsonntag täglich um eine Stunde verkürzt.