Bei 19 Millionen Impfungen: Sieben Fälle von Impfschäden bestätigt

Vermutete Impfnebenwirkungen werden vom Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen erfasst. Von Ende Dezember 2020 bis jetzt sind dort bisher insgesamt rund 50.000 Meldungen eingegangen. "Und in erster Linie beobachten wir dort Symptome wie Kopfschmerzen, Fieber, Schmerzen an der Injektionsstelle, Müdigkeit, Schwindel und einige andere", erklärt Barbara Tucek von Agentur für Gesundheit & Ernährungssicherheit (AGES).

15 Fälle von Blutgerinnsel

In den meisten Fällen sind diese Beschwerden innerhalb kürzester Zeit verschwunden, aber es wurden auch schwerwiegende Auswirkungen gemeldet, wie Tucek erklärt: "Bei Astra Zeneca ist bekannt, dass es in sehr sehr seltenen Fällen nach der Impfung zu Blutgerinnsel im Gehirn und im Bauchraum und größeren Gefäßen in Verbindung mit einem Blutplättchenmangel kommen kann. Hier wurden uns 15 Fälle in zeitlicher Nähe gemeldet, bei denen vermutet wird, dass ein Zusammenhang mit der Impfung besteht."