Bedroht Klimawandel Kraftwerk in Tirol? WWF warnt vor Stausee-Flutwelle

Dass die Bergflanken neben dem Gepatschspeicher des Kaunertal-Kraftwerks instabil sind, darüber sind sich Landesenergieversorger Tiwag und besorgte Naturschützer grundsätzlich einig. Welche Gefahren das für das Siedlungsgebiet unterhalb des Stausees birgt, darüber gehen die Meinungen auseinander. Bereits vor zwei Jahren warnte der WWF, dass an den Hängen 290 Millionen Kubikmeter Gestein brüchig sind. Das ist doppelt so viel Material, wie in den Stausee passen würde.

Im April will die Tiwag nun überarbeitete Pläne für die Erweiterung des Kraftwerks samt Überflutung des Platzertals, gegen die mehrere Naturschutzorganisationen Sturm laufen, zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) einreichen. Ausbau für WWF "unverantwortlich" Für WWF-Experte Maximilian Frey sind die möglichen Naturgefahren, die mit dem Ausbau verbunden sind und die durch den Klimawandel verschärft werden, aber nicht ausreichend berücksichtigt. Ein Festhalten am Ausbau sei „unverantwortlich.“

Das betrifft für ihn nicht nur die Felswände neben dem Stausee, die durch auftauenden Permafrost noch brüchiger werden könnten, so die Sorge. Eine vom WWF beim Schweizer Glaziologen Wilfried Haeberli in Auftrag gegebene Studie zeigt noch eine weitere Gefahr auf. Neue Gletscherseen Der Forscher der Universität Zürich mahnte am Montag bei einem Hintergrundgespräch, dass bei Infrastrukturprojekten im sich klimabedingt rasant verändernden Hochgebirge, „Naturgefahren jenseits historischer Erfahrungen in Betracht gezogen werden“ müssten. „Große Sturzereignisse nehmen zu“, so Haeberli mit Verweis auf mehrere größere Ereignisse in jüngster Zeit.

Er warf im Zuge seiner Analyse auch einen Blick auf die im Einzugsgebiet des Gepatschspeichers weiter hinten im Tal liegende Gletscherlandschaft. Dort könnten laut dem Forscher in den kommenden Jahrzehnten im Zuge der Schmelze zwei bis drei Seen entstehen, einer davon bereits bis zur Jahrhundertmitte. Flutwelle wäre rasend schnell im Stausee Kommt es hier zu einem Felssturz aus einer der angrenzenden Permafrostflanken, könnte eine Flutwelle entstehen, „die innerhalb kürzester Zeit den Gepatschstausse erreichen könnte“. Wie schnell große Seen im Zuge des Abschmelzens von den Eispanzern in unseren Bergen entstehen können, hat vergangene Woche auch der Gletscherbericht des Alpenvereins wieder gezeigt. Unterhalb des Großglockners hat die schrumpfende Pasterze inzwischen einen See hinterlassen, der seit 1994 von 0,2 auf fast 50 Hektar gewachsen ist.

Haeberli ist einer der Autoren einer kürzlich veröffentlichten Studie zu einer Naturkatastrophe, die sich 2023 im Himalaya ereignet hat. Dabei stürzten im indischen Sikkim 14,7 Millionen Kubikmeter gefrorenes Moränenmaterial in den südlichen Lhonak-Gletscherssee und lösten damit eine bis zu 20 Meter hohe Flutwelle aus. 50 Millionen Kubikmeter Wasser wurden frei. Die Massen zerstörten Kraftwerksanlagen sowie rund 25.000 Häuser. Mindestens 55 Menschen starben. Auch wenn die Dimensionen im Kaunertal andere sind. Der Glaziologe mahnt, „dass die klimagesteuerte Entwicklung in den kommenden Jahrzehnten im Einzugsgebiet der bestehenden und geplanten Speicher des Kaunertals und Platzertals sorgfältig analysiert werden muss.“

Bis jetzt nicht am Radar Die mögliche Bildung von Gletscherseen oberhalb des Gepatschspeichers war bei den Planungen zur Erweiterung der Kraftwerksgruppe „kein Thema, das bisher Niederschlag gefunden hat“, sagt Tiwag-Projektleiter Wolfgang Stroppa auf Anfrage.