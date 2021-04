Beben in Neunkirchen: Warum die Erde dort keine Ruhe findet

Das letzte heftige Beben ist nämlich noch keinen Monat her. Mit einer Magnitude von 4,6 wurde erst am 30. März das stärkste Beben der vergangenen 20 Jahre verzeichnet. Es hatte Dutzende Nachbeben zur Folge, ebenso wie die aktuellen Erdstöße. Am Dienstag, um 7.16 Uhr erreichte ein solches sogar eine Stärke von 3,2 und war wieder deutlich zu spüren.

Wer jetzt aber denkt, dass dies eine ungewöhnliche Häufung von Erdaktivitäten sei, der irrt, wie die Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) erklären. „Ein Trend zu mehr Erdbeben ist derzeit nicht erkennbar. Die Zahl der Erdbeben in Niederösterreich und allgemein in Österreich schwankt von Jahr zu Jahr stark“, sagt ZAMG-Seismologin Rita Meurers. In Zahlen schlägt sich das so nieder: Pro Jahr gibt es durchschnittlich 48 spürbare Erdbeben in Österreich. Die Schwankungsbreite ist groß. 2002 konnten etwa nur 13 Erdbeben wahrgenommen werden, 2020 waren es wiederum gleich 73.