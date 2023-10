Erhöhter Reiseverkehr: Baustellen und Zusatzzüge in den Herbstferien

Für die kommenden Herbstferien rund um den Nationalfeiertag (26. Oktober) und Allerheiligen (1. November) rüsten sich die ÖBB für ein erhöhtes Fahrgastaufkommen. In selben Zeitraum fallen allerdings auch Bauarbeiten entlang der Arlbergbahnstrecke und eine Baustelle der Deutschen Bahn (DB) am Deutschen Eck an.

Aufgrund der Bauarbeiten der DB kommt es von 16. Oktober bis voraussichtlich 26. November ebenfalls zu Änderungen im Fahrplan. Für einige RJX-Verbindungen wird zwischen Salzburg und Wörgl bzw. Kufstein ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, einige werden über Zell am See umgeleitet.