Baukran stürzte in Vorarlberg auf Haus

In Lochau bei Bregenz ist am Dienstagvormittag ein Baukran auf ein Haus gestürzt. Verletzt wurde niemand. Das Wohnhaus wurde beschädigt, nach Angaben der Landespolizeidirektion Vorarlberg wurden auch zwei weitere Häuser in Mitleidenschaft gezogen. Die Hörbranzerstraße wurde für die Aufräumarbeiten vorübergehend gesperrt. Warum der Kran umstürzte, ist Gegenstand der Ermittlungen.