Bauernhof abgebrannt: 27 Tiere verendet

Aufgrund der enormen Hitzeentwicklung wurden an zwei nahe gelegenen Häusern Fenster, Fassaden und Balkone beschädigt. Die betroffenen Hausbewohner wurden zwischenzeitlich in Notquartieren untergebracht. Es standen rund 130 Feuerwehrleute und acht Rettungskräfte im Einsatz. Die Brandermittlung wird am Montag fortgesetzt.