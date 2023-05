Welgersdorf: Hausbesitzer bei Brand verletzt

Beim Versuch, Feuer im Wirtschaftstrakt seines Wohnhauses zu löschen, ist ein Mann am Sonntag in Welgersdorf (Bezirk Oberwart) verletzt worden. Die Feuerwehr musste Gasflaschen in der angrenzenden Werkstatt kühlen, um eine Explosion zu verhindern, hieß es in einer Aussendung des Bezirksfeuerwehrkommandos Oberwart.