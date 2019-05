Basistunnel: Umweltalarm durch Wasser aus dem Berg

Der Semmering-Basistunnel war in den vergangenen Wochen in den Schlagzeilen. Nach dem teilweisen Einsturz in einer der Röhren und der Kraterbildung in einem Wald bei Gloggnitz, beschäftigt die ÖBB derzeit ein besonderes Phänomen auf einer ihrer Baustellen. Im Göstritzbach bei Schottwien gab es vor wenigen Tagen Umweltalarm wegen einer mysteriösen Schaumbildung im Gebirgsbach.

An dieser Stelle wird das anfallende Baustellenwasser aus dem Basistunnel in den Bach eingeleitet. Überprüfungen haben ergeben, dass es sich um eine chemische Reaktion handelt, die für „Tiere im Bach und die Wasserqualität völlig unbedenklich ist“, sagt ÖBB-Sprecher Christopher Seif. „Alle vorgeschriebenen Grenzwerte sind eingehalten, es handelt sich um eine rein optische Erscheinung.“ An einer Lösung werde gearbeitet. „Wir haben die ausführende Baufirma umgehend angehalten, rasch eine technische Lösung zu finden, um die Schaumbildung zu vermeiden“, so Seif.